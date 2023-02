Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugenaufruf nach Zigarettenautomatensprengung

Erfurt (ots)

Am Wochenende hatten es Diebe auf einen Zigarettenautomaten im Erfurter Stadtteil Drosselberg abgesehen. In den frühen Montagmorgenstunden entdeckten Polizeibeamte auf ihrer Streife einen beschädigten Automaten in der Carl-Zeiß-Straße. Unbekannte sprengten diesen, um Bargeld und Tabakwaren zu entwenden. Der entstandene Schaden beträgt etwa 3.000 Euro, der Wert der Beute ist derzeit nicht bekannt. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Zeugen, welche Angaben zur Tat oder zum Täter machen können. Sachdienliche Hinweise werden unter der Vorgangsnummer 0034488 beim Inspektionsdienst Süd (Tel.: 0361-7443-0) entgegengenommen. (SO)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell