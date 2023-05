LPI-SHL: Verkehrsunfall mit verletzter Person unter Alkoholeinfluss

Meiningen (ots) - Am frühen Samstagmorgen um 01:25 Uhr befuhr ein 34jähriger Meininger in Meiningen, Utendorfer Straße mit seinem E-Scooter umher, obwohl er nach dem Genuss von Alkohol (Alkohlolwert 1,94 Promille) nicht mehr in der Lage war, das Fahrzeug sicher zu führen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen Telefon: 03693-591-0 E-Mail: ...

