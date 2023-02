Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Rosenmontag in Andernach - bei Sonne friedlich gefeiert

Andernach (ots)

Auf einen friedlichen Rosenmontagsumzug bei bestem Wetter kann die Polizei in Andernach zurückblicken. Trotz sehr vielen Besuchern am Straßenrand verlief die Veranstaltung aus polizeilicher Sicht ruhig und ohne Besonderheiten. Mit zunehmender Dauer spielte aber regelmäßig das Thema Alkoholkonsum bei den Besuchern eine Rolle. Ein männlicher Gast wurde, nachdem er verschiedene Zugbesucher angepöbelt und beleidigt hat, in Gewahrsam genommen. Auch bei den intensiven Jugendschutzkontrollen fällt die Bilanz positiv aus, da es ebenfalls zu wenigen Auffälligkeiten kam. Die anschließenden Feiern in der Innenstadt fanden ohne größeren Probleme statt. Durch eine erhöhte Präsenz der Polizei an den entsprechenden Örtlichkeiten konnten kritische Situationen wie Streitigkeiten oder sonstige Übergriffe größtenteils verhindert werden. Es kam insgesamt zu drei Körperverletzungen im Rahmen von Streitigkeiten und einer Sachbeschädigung. In einem Fall hat der Beschuldigte einen mitgeführten Gegenstand eingesetzt. Bei der anschließenden Durchsuchung der Person wurde ein Schlagstock aufgefunden und sichergestellt. Im Anschluss kam es zu einem Widerstand, weil der Beschuldigte trotz mehrfacher Aufforderung dem Platzverweis nicht nachkommen wollte und letztendlich im Gewahrsam der Polizei Andernach landete.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell