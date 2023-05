Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkehrsunfall unter Alkohol mit anschließender Flucht

Schmalkalden (ots)

Am Freitagabend befuhr ein 59jähriger Fahrzeugfüher gegen 22:30 Uhr in Schmalkalden die Reihersgasse, um anschließend in die Recklinghäuser Straße abzubiegen. Dabei überfuhr er die Verkehrszeichen auf einer Verkehrsinsel und flüchtete anschließend von der Unfallstelle. Durch aufmerksame Zeugen konnte der Vorfall beobachtet und den eingesetzten Polizeibeamten Teile des Kennzeichens übermittelt werden. Durch umfängliche Suchmaßnahmen konnte ein beschädigter SUV im Bereich der Künkelsgasse festgestellt werden. Die an der Unfallstelle aufgefundenen Wrackteile passten offensichtlich zum abgestellten Fahrzeug. Im Rahmen der weiteren Unfallaufnahme wurde die Halteranschrift aufgesucht. Dort konnten die Beamten eine männliche Person feststellen, auf die die Beschreibung der Zeugen augenscheinlich passte und die mit 1,84 Promille ordentlich alkoholisiert war. Nach erfolgter Blutentnahme wurde der Führerschein sichergestellt. Der entstandene Schaden an der Verkehrsinsel wird auf etwa 1.500 EUR, am SUV auf etwa 5.000 EUR geschätzt.

