LPI-SHL: Zeugensuche nach Unfallflucht

Zella-Mehlis (ots) - Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte Donnerstagmittag auf einem Parkplatz in der Industriestraße in Zella-Mehlis einen geparkten Opel. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, verließ der Unbekannte die Unfallstelle. Am Opel entstand ein Schaden von ca. 500 Euro. Zeugenhinweise richten Sie bitte telefonisch an die Suhler Polizei (03681 369-0). Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

