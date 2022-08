Feuerwehr Gemeinde Rheurdt

FW Rheurdt: Rheurdter Feuerwehrfamilie feiert Richtfest und Abend der Feuerwehr

Rund 140 Angehörige aller Abteilungen der Freiwilligen Feuerwehr waren der Einladung des Bürgermeisters Dirk Ketelaers und des Leiters der Feuerwehr Markus Gehrmann am Freitagabend auf die weit fortgeschrittene Baustelle an der Aldekerker Straße gefolgt. Der Anlass: das Richtfest zum neuen Feuerwehrgerätehaus der Löscheinheit Rheurdt mit anschließendem "Abend der Feuerwehr". Ein Abend für die gesamte Feuerwehrfamilie sollte es sein, von den Jüngsten der Kinderfeuerwehr bis zu den Junggebliebenen der Ehrenabteilungen sowie allen, die tagtäglich entscheidend am Rheurdter Feuerwehrwesen teilhaben: Mitglieder der Ratsfraktionen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung, Ehrengäste.

Locker, gemütlich, informell - so sollte der Abend werden. Und so wurde er auch. Ein prächtiger Richtkranz hing unter der Decke, Stehtische luden zum Plaudern ein, für Musik, eine schön ausgeleuchtete Halle war gesorgt und und sogar ein Zimmermann war zugegen, der einen Richtspruch gebührend mit einem Glas Schnaps an die Gäste richtete, eher er das Schnapsglas an der Fassade zerschellen ließ. Drei Mitarbeiterinnen der Gemeindeverwaltung schenkten Getränke aus, der Bauhof unterstützte beim Aufbau, wiederum andere unterstützten bei der Organisation. Viel größer hätte die Wertschätzung gegenüber der Feuerwehr nicht sein können. Das kam auch in der Rede des Bürgermeisters deutlich zur Geltung. "Das ehrenamtliche Engagement unserer Feuerwehr", so Ketelaers, "ist unbezahlbar - umso mehr sind wir stolz, eine derart leistungsfähige Feuerwehr in der Gemeinde und bald auch ein so modernes Gerätehaus im Ortsteil Rheurdt zu haben." Ketelaers war es, der vor rund einem halben Jahr die Idee zum abteilungsübergreifenden Abend der Feuerwehr im Baustellen-Ambiente hatte. Um die Organisation des Events kümmerte sich im Vorfeld die Arbeitsgruppe Mitglieder- und Öffentlichkeitsarbeit der Feuerwehr in enger Abstimmung mit der Verwaltung. "Dass es in unserer Feuerwehr immer wieder so viele engagierte Kameradinnen und Kameraden gibt, die sich über ihren regulären Dienst hinaus für unterschiedliche Projekte einsetzen, erfüllt mich mit Stolz", bekräftigt Wehrleiter Markus Gehrmann. Dass die Arbeitsgruppen innerhalb der Feuerwehr tatsächlich so einiges bewegen, zeigt sich nicht zuletzt an der sechsköpfigen Gruppe derer, die den Bau des Gerätehauses mit fachlichen und praktischen Tipps begleiteten. Und so war es mehr als verdient, dass Wolfgang Bonn, Peter Bolten, Marc Niessing, Michael Wienen, Guido Lenzen und Matthias Rickers im Rahmen des Richtfestes vom Leiter der Feuerwehr besonders geehrt wurden. Sie erhielten einen Original Klinkerstein des Neubaus mit einer persönlichen Gravur. Doch sie waren nicht die einzigen, die an diesem Abend gebührend gefeiert wurden. Auch der 89-jährige Ehrenkamerad Helmut Löffler erhielt eine Auszeichnung. Und zwar eine besonders seltene. Kreisbrandmeister Reiner Gilles ehrte ihn stellvertretend für den Deutschen Feuerwehrverband für 70-jährige Mitgliedschaft bei der Freiwilligen Feuerwehr. Vier Jahre lang war Löffler Teil der Feuerwehr Windheim im Spessart, eher er zur Feuerwehr Rheurdt stieß. Hier brachte er sich unter anderem als Kameradensprecher ein, aber auch den Umbau des jetzigen Feuerwehrgerätehauses im Jahr 1998 trieb er voran. Passend dazu wurde während seiner Laudatio ein Bild von ihm mit Maurerkelle auf einem Baugerüst gezeigt. Ebenfalls selten und besonders: Alle drei diesjährigen Träger der Ehrennadel Gemeinde Rheurdt kommen aus den Reihen Feuerwehr Rheurdt. So nutzte Bürgermeister Ketelaers das Richtfest als Gelegenheit, diese feierlich zu verleihen. Klaus Tißen und Hans-Jakob Gilbers, beide seit Jahrzehnten treue und engagierte Mitglieder der Abteilung Feuerwehrmusik erhielten die Ehrennadel in Gold. Matthias Rickers, ebenfalls Spielmann, aber auch jahrelang Löscheinheitsführer, wurde die Ehrennadel in Silber zuteil. Doch auch diejenigen, die indirekt die Freiwillige Feuerwehr unterstützen, standen am Abend der Feuerwehr im Rampenlicht - allen voran Sebastian Ingendahl, Geschäftsführer eines örtlichen Elektrobetriebes. Zum Ende des Abends bat Markus Gehrmann den Ehrengast auf die Bühne, um ihm zum allerersten Mal die Plakette "Partner der Feuerwehr" des Deutschen Feuerwehrverbandes zu verleihen. Tagsüber während der Arbeitszeit ist es schwer, ausreichend qualifiziertes Personal für den Einsatz zu bekommen. Umso wichtiger ist es, dass lokale Betriebe ihre freiwillig tätigen Feuerwehrangehörigen im Einsatzfall jederzeit ziehen lassen und sie auch für die wichtigen Aus- und Weiterbildungslehrgänge freistellen. Mit der Aktion "Partner der Feuerwehr" möchte der Deutsche Feuerwehrverband auf diese Problematik hinweisen und so helfen, die Situation im beruflichen Arbeitsumfeld der Feuerwehren zu verbessern. Ziel ist es, die Zusammenarbeit zwischen Arbeitgebern, Feuerwehren und den für den Brandschutz verantwortlichen Kommunen zu fördern. Sebastian Ingendahl unterstützt das Ehrenamt schon seit mehr als zehn Jahren in besonderem Maße. Zwei seiner drei Mitarbeiter, Zugführer Michael Wienen und Gruppenführer Maik Härtlein, erhalten von ihrem Chef jederzeit die volle Rückendeckung. Auch hierfür war der Abend der Feuerwehr genau der richtige Anlass, um herzlich Dank zu sagen. So wie das offizielle Programm mit einem Ständchen des Spielmannszuges begann, so endete es auch. Bei einigen kalten Getränken und einer Stärkung und einer Diashow mit Bildern des Gerätehauses im Zeitverlauf seit dem Spatenstich im November 2021 ließ man den Abend gemütlich ausklingen.

