POL-FR: Bad Säckingen: Fahrradfahrerin leicht verletzt - Zeugen gesucht!

Am Montag, 24.01.2022, gegen 10:00 Uhr, ist eine Fahrradfahrerin bei einem Verkehrsunfall in der Königsberger Straße in Bad Säckingen leicht verletzt worden. Ein Auto soll die am Fahrbahnrand fahrende 40 Jahre alte Fahrradfahrerin am Hinterrad touchiert haben, so dass die Frau zu Fall kam und auf die Straße stürzte. Dabei verletzte sich die Frau leicht. Das Fahrrad wurde leicht beschädigt. Der Autofahrer sei weitergefahren. Bei dem Auto soll es sich um einen blauen Subaru gehandelt haben. Das Polizeirevier Bad Säckingen bittet Zeugen, sich zu melden (Kontakt 07761 934-0).

