LPI-SHL: Aufmerksame Verkäuferin

Mit 2,5 Promille zogen Beamte Donnerstagmittag (11.05.2023) einen 25-jährigen Autofahrer in Oberhof aus dem Verkehr. Zuvor versuchte sich dieser einer Verkehrskontrolle zu entziehen, was jedoch misslang. Zudem hatte er keine gültige Fahrerlaubnis und nutzte nicht zugelassene Kennzeichen. Mit einem Rucksack voller Anzeigen entließen die Beamten den Mann nach der Blutentnahme im Klinikum und fertigten mehrere Anzeigen gegen ihn.

