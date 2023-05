LPI-SHL: Trunkenbold gestoppt

Suhl (ots) - Zwei Männer im Alter von 21 und 24 Jahren gerieten Mittwochnachmittag an einer Bushaltestelle im "Grüner Weg" in Suhl aus bislang ungeklärten Gründen in Streit, welcher in einer handfesten Auseinandersetzung endete. Beide Beteiligte erlitten hierbei leichte Verletzungen, welche vom Rettungsdienst und später im Klinikum behandelt wurden. Die Ermittlungen der Suhler Polizei dauern an. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl ...

