Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Spiegelklatscher - Polizei sucht Unfallzeugen

Meiningen (ots)

In der Bahnunterführung in der Marienstraße in Meiningen krachten Donnerstagnachmittag die Außenspiegel zweier Fahrzeuge im Begegnungsverkehr zusammen. Eine Unfallbeteiligte stoppte ihren Wagen. Der andere Beteiligte fuhr unbeirrt weiter. Die Polizei nahm die Verkehrsunfallflucht auf und hofft nun auf einen Hinweis eines Unfallzeugen, der Angaben zum Verursacherfahrzeug machen kann. Melden Sie sich bitte bei der Meininger Polizei unter der Rufnummer 03693 591-0.

