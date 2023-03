Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: Polizei sucht nach Auseinandersetzung Zeugen

Schwerin (ots)

Nachdem ein 28-jähriger Schweriner in der letzten Nacht von zwei Frauen attackiert und verletzt wurde, sucht die Polizei nun nach Zeugen. Der 28-Jährige geriet gegen 02:30 Uhr in einen Streit mit zwei Frauen. Vor den Wohnblöcken in der Von Stauffenberg Straße wurde die Auseinandersetzung dann handgreiflich. Der Vorfall verlagerte sich zwischenzeitlich in die dortige Straßenbahnhaltestelle. Nach aktuellen Erkenntnissen schlugen und traten die beiden 25- und 26- jährigen Damen auf den Mann ein, der später medizinisch behandelt werden musste. In einem günstigen Moment konnte der Schweriner aus der Situation entfliehen und verständigte die Polizei. Das Kriminalkommissariat Schwerin hat die Ermittlungen in diesem Körperverletzungsdelikt übernommen und bitte um Hinweise zu der Tat. Wer hat den Vorfall beobachtet und kann der Polizei Hinweise geben? Zeugen werden gebeten sich telefonisch über die 0385/5180-2224 oder -1560 bzw. über die Onlinewache www.polizei.mvnet.de zu melden.

Bei den Beteiligten handelt es sich um Deutsche.

