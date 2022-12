POL-F: 221226 1490 Frankfurt - Ostend: Verkehrsunfall zwischen Pkw und Fahrrad- Radfahrer verletzt

Frankfurt (ots) - Am Sonntag (25. Dezember 2022) kam es in der Kaiserstraße zu einem Einbruch in einem Hotel. Zeugen meldeten den Einbruch. Die Polizei nahm einen 47-jährigen Mann fest. Gegen 01:00 Uhr teilten Zeugen der Polizei mit, dass ein Mann die Eingangstür eines Hotels aufgebrochen habe und sich im Hotel befinde. Einige Augenblicke später betraten ...

mehr