Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 221226 - 1489 Frankfurt - Bonames: Schwerer Raub

Frankfurt (ots)

(lo) Am Sonntag (25. Dezember 2022) wurden in der Homburger Landstraße zwei Jugendliche im Alter von 15 und 16 Jahren von zwei bislang unbekannten Personen ausgeraubt.

Gegen 23:20 Uhr befanden sich die beiden Geschädigten im Bereich der U-Bahn Haltestelle "Bonames-Mitte" und warteten dort auf ihre nächste U-Bahn Verbindung. Während die Jugendlichen warteten, trat eine fünfköpfige, maskierte Gruppe an die beiden heran und fragte, ob sie "Marihuana" kaufen wollen. Nachdem die beiden Geschädigten dies verneinten, bedrohten zwei Personen aus der fünfköpfigen Gruppe die Jugendlichen mit dem Vorzeigen eines Teleskopschlagstockes und verlangten die Herausgabe ihrer Sachen. Die Geschädigten gaben ihre Jacken der Marke "Parajumpers" und "6PM" sowie ihre Kopfhörer der Marke "Apple" und das mitgeführte Bargeld in Höhe von 40 und 20 Euro an die beiden Täter.

Anschließend flüchtete die Tätergruppe in Richtung des Ben-Gurion Rings.

Mit Hilfe der alarmierten Polizei konnten die Kopfhörer zeitweise geortet aber nicht wiedergefunden werden. Eine Fahndung zu den Tätern verlief ebenfalls negativ.

Die Frankfurter Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich mit dem 14. Polizeirevier unter der Telefonnummer 069-75511400 in Verbindung zu bringen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell