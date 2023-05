LPI-SHL: alkoholisiert auf E-Scooter unterwegs

Vacha (ots) - Zu einem Einbruch in eine Firma Am Dietrichsberg kam es in der Zeit vom 12.05.2023 in den Abendstunden bis zum 13.05.2023 gegen 21:00 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen wurde das Wiegehäuschen sowie der Sozialtrakt angeriffen und durchwühlt, dabei Türen und Fenster beschädigt. Genaue Auskunft über das Diebesgut kann derzeit noch nicht gegeben werden. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Rückfragen bitte ...

