Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg/ Lkr. Rottweil) Auffahrunfall auf der Sulgauer Straße- drei Verletzte und 17.000 Euro Blechschaden (30.04.2023)

Schramberg (ots)

Drei verletzte Personen und rund 17.000 Euro Blechschaden sind die Folgen eines Unfalls, der am Sonntagmittag, gegen 12.45 Uhr, auf der Sulgauer Straße passiert ist. Ein 52-jähriger Fahrer eines VW Tiguan war auf der Sulgauer Straße in Richtung Bundesstraße 462 unterwegs. Hierbei prallte der Mann gegen einen verkehrsbedingt stehenden VW Golf eines 60-Jährigen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Golf noch gegen einen davorstehenden Skoda Kamia einer 62-jährigen Frau geschoben. Bei dem Unfall verletzten sich der Golf-Fahrer, seine 60-jährige Beifahrerin und die Fahrerin des Skodas leicht. Eine sofortige medizinische Behandlung war nicht erforderlich. Die Polizei schätzt den am VW Golf entstandenen Schaden auf etwa 8.000 Euro, den am Skoda auf rund 5.000 Euro und am VW Tiguan auf ungefähr 4.000 Euro.

