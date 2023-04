Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Unfallflucht in Tiefgarage - Zeugin gesucht!

Freiburg (ots)

Am Samstag, 15.04.2023, gegen 13:20 Uhr, kam es in der Tiefgarage eines Einkaufszentrums in der Alte Basler Straße in Bad Säckingen zu einer Unfallflucht. Ein dort geparkter Fiat war von einem anderen Pkw touchiert worden. Der Sachschaden am Fiat liegt bei rund 700 Euro. Eine unbekannte Frau teilte dies der zum Fahrzeug zurückkehrenden Fiat-Fahrerin mit und nannte auch das Kennzeichen des flüchtigen Fahrzeuges. Hierzu dauern die Ermittlungen an. Das Polizeirevier Bad Säckingen bittet diese Frau und womöglich auch weitere Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07761 934-0 zu melden.

