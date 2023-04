Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Autofahrer flüchtet vor Polizeistreife - Zeugen gesucht!

Freiburg (ots)

In der Nacht auf Sonntag, 16.04.2023, ist in Wehr ein Autofahrer vor der Polizei geflüchtet. Gegen 03:45 Uhr wollte eine Polizeistreife einen Mercedes-Benz in der Todtmooser Straße kontrollieren. Der Mercedes-Fahrer gab allerdings Gas und versuchte, mit hoher Geschwindigkeit innerhalb der Ortschaft zu flüchten. Schließlich konnte der Mercedes gestoppt werden. Der 21-jährige Fahrer und sein 23 Jahre alter Beifahrer wurden vorläufig festgenommen. Beim Fahrer konnte zwar keine Fahrbeeinträchtigung festgestellt werden, allerdings besitzt er keine Fahrerlaubnis. Am Mercedes waren gestohlene Kennzeichen angebracht, auch die Herkunft des Mercedes blieb zunächst ungeklärt. Das Auto wurde sichergestellt. Im Auto fanden sich eine Machete und ein Schlagstock. Diese Gegenstände wurden ebenfalls beschlagnahmt. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Das Polizeirevier Bad Säckingen (Kontakt 07761 934-0) bittet Personen, die die Verfolgungsfahrt beobachtet haben oder sogar gefährdet wurden, sich zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell