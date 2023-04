Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Jestetten: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten an der Einmündung zum Wangental

Freiburg (ots)

Am Samstag, 15.04.2023, kurz vor 14:00 Uhr, kam es auf der L 163 bei Jestetten an der Einmündung in Richtung Wangental/Schweiz zu einem Verkehrsunfall mit zwei Verletzten. Eine 32 Jahre alte Volvo-Fahrerin war aus L 165 auf die bevorrechtigte L 163 eingefahren und dort mit einem von rechts kommenden VW kollidiert. Der VW überschlug sich in der Folge und kam auf dem Dach liegend in einem angrenzenden Bach zum Stillstand. Die 54-jährige VW-Fahrerin und ein mitfahrendes 11-jähriges Kind konnten sich selbstständig befreien und wurden leicht verletzt. Während die Frau mit dem Rettungsdienst in eine Klinik kam, wurde das verletzte Kind von einem Angehörigen zur weiteren medizinischen Abklärung in ein Krankenhaus gebracht. Im Volvo wurde niemand verletzt. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden liegt bei insgesamt ca. 26000 Euro. Ebenfalls im Einsatz war die Feuerwehr mit drei Fahrzeugen und elf Kräften.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell