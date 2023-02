Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Pkw überschlägt sich zwischen Meckenheim und Hochdorf-Assenheim

Hochdorf-Assenheim (ots)

Am frühen Samstagabend (24.02.2023, gegen 18:45 Uhr) gingen bei der Polizei mehrere Mitteilungen über einen schweren Verkehrsunfall auf der Landstraße L 530 zwischen Meckenheim und Hochdorf-Assenheim ein. Die vor Ort eintreffenden Rettungskräfte von Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei stellten im angrenzenden Feld einen verunfallten VW Golf III fest, der sich offensichtlich mehrfach überschlagen hatte. Die beiden Insassen, eine 23-jährige Frau und ein 23-jähriger Mann, waren im Fahrzeugwrack eingeklemmt und mussten mit technischem Gerät von der Feuerwehr befreit werden; sie wurden beide nach der Bergung in ein Krankenhaus verbracht. Über die Schwere der Verletzungen kann noch keine Aussage getroffen werden. Der Pkw wurde totalbeschädigt. Ersten Ermittlungen zufolge war der Golf von Meckenheim in Richtung Hochdorf-Assenheim unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam. Es wird derzeit von einem Alleinunfall ausgegangen. Gegen die junge Frau wird als vermeintliche Fahrerin des Pkw ermittelt - bei ihr wurde außerdem im Laufe der Unfallaufnahme Atemalkohol festgestellt, eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt.

