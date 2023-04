Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Mehrere Automaten für Staubsauger und Hochdruckreiniger an drei Tankstellen aufgebrochen - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

In der Nacht von Samstag, 15.04.2023 auf Sonntag, 16.04.2024 wurde von Unbekannten zwei Kassenautomaten von Autostaubsaugern an einer Waschanlage in der Straße "Gündenhausen" aufgebrochen. Das darin befindliche Münzgeld wurde entwendet. An einem weiteren Automaten konnten Spuren eines versuchten Aufbruches festgestellt werden. In der Nacht von Sonntag auf Montag, 16./17.04.2023 wurde zwischen Mitternacht und 04.15 Uhr zwei verschlossene Blechkästen von Autostaubsaugern an einer Tankstelle "In der Teichmatt" aufgebrochen und das Münzgeld gestohlen. Gegen 04.30 Uhr wurden dann die Automaten für den Autostaubsauger und den Hochdruckreiniger an einer Tankstelle in der Straße "Gündenhausen" aufgebrochen. Ob hierbei ein Diebstahlschaden entstand und wie hoch der Sachschaden an den drei Tankstellen ist, ist bislang noch unklar. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen an den Tankstellen und der Waschanlage gemacht haben, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

