POL-FR: Sasbach a. K.: Nach Fahrzeugbrand Zeugen gesucht

Freiburg (ots) - Am vergangenen Wochenende wurde in einen Bus in der Straße "An der Wiese" eingebrochen. Durch Aufhebeln des Schlosses verschafften sich der oder die Täter Zutritt und zerstörten im Anschluss eine leere Kasse. Auch an zwei weiteren Bussen des Busunternehmens versuchten die Unbekannten in das Innere zu gelangen, was aber nicht gelang. Auch hier wurde versucht die Schlösser aufzubrechen und die Scheiben ...

mehr