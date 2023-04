POL-FR: Teningen: Zaun durchbrochen und Widerstand geleistet

Freiburg (ots) - Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald [Gemeinde Eisenbach;] Am Montag, den 17.04.2023, gg. 04:00 Uhr wurden die Feuerwehren aus dem Bereich Eisenbach, sowie die Polizei aus Neustadt zu einem Brand in einer Fabrikhalle in der Hauptstraße gerufen. Nach momentanem Stand der Ermittlungen, hatte wohl ein Defekt an einer Drehanlage zur Flammenbildung geführt. Noch vor Eintreffen der Rettungskräfte, gelang es das Feuer durch eine integrierte Brandschutzanlage zu ...

