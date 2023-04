Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Tödlicher Verkehrsunfall auf der B518 zwischen Hasel und Schopfheim

"Zeugenaufruf"

In der Nacht von Samstag auf Sonntag ereignete sich auf der B518 zwischen Hasel und Schopfheim ein schwerer Verkehrsunfall. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein weißer Ford Fiesta die B518 von Wehr kommend in Richtung Schopfheim und kam in einer Linkskurve, aus bislang unbekannter Ursache, nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Pkw kollidierte in der Folge mit einem Fels, wurde abgewiesen und kam letztlich in einer angrenzenden Wiese zum Stillstand.

Der 27-jährige Fahrzeugführer erlag an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Es entstand Sachschaden von ca. 12.000 EUR

Die Polizei bittet Personen, die Hinweise zum Unfallgeschehen machen können bzw. denen der weiße Ford Fiesta zur fraglichen Zeit aufgefallen ist, sich mit der Verkehrspolizei Weil am Rhein unter 07621 9800-0 in Verbindung zu setzen.

Stand: 16.04.2023, 17.15 Uhr

