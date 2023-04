Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Steinen: Verdacht schwere räuberische Erpressung

Versuch - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 12.04.2023, gegen 20.50 Uhr, soll ein unbekannter Mann, mit einer Schusswaffe in der Hand, eine Tankstelle in der Landstraße betreten haben und eine Angestellte aufgefordert haben Geld herzugeben. Ohne Beute verließ der Unbekannte wieder die Tankstelle und flüchtete unerkannt. Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: etwa 1,70 Meter groß, schlanke Statur. Er war dunkel gekleidet und das Gesicht komplett maskiert. Der Unbekannte führte eine schwarze Tasche mit. Die weiteren Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat Lörrach übernommen und bittet um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen oder anderer sachdienlicher Hinweise. Das Kriminalkommissariat ist unter der Telefonnummer 07621 176-0 (24 h) erreichbar.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell