POL-FR: Bötzingen: Biberdamm durch Unbekannte zerstört - Zeugenaufruf

Gemeindemitarbeiter haben festgestellt, dass Unbekannte einen Biberdamm an der L 114 beschädigt haben. Die Tat ereignete sich vermutlich Ende März oder Anfang April dieses Jahres.

Das Bauwerk des streng geschützten Tieres befindet sich am Neugraben, grob zwischen Gottenheim und Eichstetten, in Höhe Bötzingen. Das Beschädigen eines solchen Dammes führt in der Regel dazu, dass sich der Wasserspiegel absenkt und der Eingang zur sogenannten Biberburg dann nicht mehr unter Wasser liegt, was die Arterhaltung letzten Endes gefährdet.

Da das Zerstören und Entfernen von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten streng geschützter Tiere eine Straftat darstellt, ermittelt nun das Polizeipräsidium Freiburg, Fachdienst Gewerbe/Umwelt, wegen Verstoßes gegen das Bundesnaturschutzgesetz.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07667 9117-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

