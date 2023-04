Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Unfallflucht vor einer Spielhalle - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 13.04.2023, gegen 14.50 Uhr, soll eine Frau mit ihrem schwarzen Mercedes beim Rückwärtsfahren gegen eine Steinmauer gefahren sein. Die Frau kam wohl mit ihrem Pkw aus Richtung Schwörstadt und soll von der Bundesstraße 34 nach links in die Einfahrt zu der Spielhalle (Kraftwerkstraße) abgebogen sein. Beim Versuch in der Einfahrt zu wenden sei sie gegen eine etwa 70 Zentimeter hohe Steinmauer gefahren. Die Mauer stürzte teilweise um. Die Mercedesfahrerin sowie ihr Beifahrer seien ausgestiegen um sich den Schaden anzuschauen. Danach sollen sie in Richtung Schwörstadt davongefahren sein. Der Sachschaden an der Mauer wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Bei dem schwarzen Mercedes könnte es sich um eine A-Klasse handeln mit einem Lörracher Kennzeichen. Der Mercedes dürfte im Heckbereich beschädigt sein. Die Fahrerin wird wie folgt beschrieben: etwa 70 Jahre alt, schlanke Statur, kurze weiße Haare, trug eine Brille. Der Beifahrer sei ebenfalls etwa 70 Jahre alt und hatte auch kurze weiße Haare. Das Polizeirevier Rheinfelden, Telefon 07623 7404-0, sucht Zeugen, welche Hinweise zu dem Verursacherfahrzeug geben können.

