Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Murg: Starke Rauchentwicklung in Mehrfamilienhaus

Freiburg (ots)

In Murg-Hänner kam es am Sonntagmorgen, 16.04.2023, zu einer starken Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhaus. Gegen 09:15 Uhr waren deshalb die Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei alarmiert worden. Das gesamte Haus wurde in der Folge evakuiert. Ursächlich für die Rauchentwicklung dürfte ein Defekt an der Heizung des Hauses gewesen sein. Ein offenes Feuer gab es nicht. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr war mit sieben Fahrzeugen, der Rettungsdienst mit zwei Fahrzeugen und die Polizei mit einer Streifenwagenbesatzung im Einsatz.

