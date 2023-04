POL-HI: Unbekannter legt vermeintlichen Giftköder aus

Hildesheim (ots) - (hos) Sachbeschädigung an PKW in Gronau - Zeugenaufruf In der Nacht vom 31.03.2023 auf den 01.04.2023 wurde durch einen bislang unbekannten Täter, in der Blanke Straße in 31028 Gronau (Leine) der rechte Außenspiegel eines dort geparkten PKWs abgetreten. Weiterhin wurde der rechte Kotflügel des PKW beschädigt. Diebstahl von Sperrmüll in Elze - ...

mehr