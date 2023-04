Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Pressemeldung des Polizeikommissariats Elze für den Zeitraum vom 31.03.-02.04.2023

Hildesheim (ots)

(hos) Sachbeschädigung an PKW in Gronau - Zeugenaufruf In der Nacht vom 31.03.2023 auf den 01.04.2023 wurde durch einen bislang unbekannten Täter, in der Blanke Straße in 31028 Gronau (Leine) der rechte Außenspiegel eines dort geparkten PKWs abgetreten. Weiterhin wurde der rechte Kotflügel des PKW beschädigt.

Diebstahl von Sperrmüll in Elze - Zeugenaufruf Durch bislang unbekannte Täter wurden am 31.03.2023 gegen 10:00 Uhr ein Handrasenmäher sowie mehrere Rohre von einem Sperrmüllhaufen entwendet. Laut Zeugen sollen sich die Täter in einem blauen Transporter entfernt haben, obwohl sie durch die Zeugen darauf angesprochen wurden, dies zu unterlassen.

Das Polizeikommissariat Elze hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu den vorliegenden Sachverhalten machen, bzw. Hinweise zu Tätern oder verdächtigen Fahrzeugen geben können, sich mit der Polizei Elze (Tel. 05068-93030) in Verbindung zu setzen.

Ergebnisse der Verkehrssicherheitsarbeit im Zuständigkeitsbereich des Polizeikommissariats Elze Am 31.03.2023 und 02.04.2023 führten die Beamten des Polizeikommissariats Elze auf der Bundesstraße 3 Geschwindigkeitskontrollen durch. Bei jeweils erlaubten 70 km/h konnten im Rahmen der Kontrollen insgesamt 44 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt werden. Der schnellste Verkehrsteilnehmer wurde mit 131 km/h nach Abzug der Toleranz gemessen. Dem Betroffenen drohen in diesem Fall eine Geldbuße in Höhe von 600 Euro, zwei Punkte in Flensburg und ein zweimonatiges Fahrverbot.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell