POL-HI: Täter nutzten Abwesenheit aus und erbeuteten vierstelligen Geldbetrag

Hildesheim (ots) - Sarstedt, Giesener Straße (Sti). Am 31.03.2023, ist es in dem Zeitraum von 21.30 Uhr bis 22.00 Uhr in der Giesener Straße zu einem Diebstahl aus einem Pkw gekommen. Ein bislang unbekannter Täter hat hierbei eine Smartwatch aus einem vermutlich unverschlossenen grauen VW Touran entwendet. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt, unter der Telefonnummer 05066 / 985-115, in Verbindung ...

mehr