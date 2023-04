Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sarstedt - Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrradfahrern

Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Sarstedt, Am Kipphut (Sti). Am 30.03.2023, ist es gegen 11.55 Uhr in der Straße Am Kipphut zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrradfahrern gekommen. Eine bislang unbekannte männliche Person hat mit seinem Fahrrad den Radweg parallel zur Bundesstraße 6 befahren und wollte die Straße Am Kipphut überqueren. Hierbei ist er mit einer 24jährigen Sarstedterin zusammengestoßen, die mit ihrem Fahrrad die Straße Am Kipphut befahren hat. Durch den Zusammenstoß ist die Sarstedterin auf die Fahrbahn gestürzt und hat sich dabei leicht verletzt. Die beiden Beteiligten versäumten es vor Ort die Personalien auszutauschen. Außer den beiden beteiligten Fahrradfahrern soll noch ein unbeteiligter Fahrer eines Pkw vor Ort gewesen sein, welcher den Rettungsdienst verständigt hat. Die Polizei bittet nun darum, dass sich der männliche Radfahrer und mögliche Zeugen mit der Polizei in Sarstedt, unter der Telefonnummer 05066 / 985-115, in Verbindung setzen.

