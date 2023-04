POL-HI: Sarstedt - E-Scooter entwendet

Hildesheim (ots) - Sarstedt/B6- (jb) Am 31.03.23, gg. 14.10 Uhr kam es auf der B6 an der Moorbergkreuzung zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurden. Nach Angaben der Beteiligten befuhr eine 34-jährige Harsumerin mit ihrem Seat die B6 aus Richtung Hannover in Richtung Hildesheim. An der Moorbergkreuzung bremste sie aufgrund einer rot werdenden Ampel ab. Dies übersieht die hinter ihr fahrende ...

