POL-ST: Mettingen, Einbruch in Gartencenter

Rheine (ots) - An der Forckenbeckstraße ist am Mittwoch (08.02.23) zwischen 08.00 Uhr morgens und 14.30 Uhr nachmittags die Seitenscheibe eines Firmenbullis eingeschlagen worden. Unbekannte Täter stahlen aus dem Fahrzeug eine Tasche. Der Bulli, ein VW Caddy, stand in einer Parkbucht in der Nähe einer Baustelle. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei in Rheine unter Telefon 05971/938-4215. Rückfragen bitte an: Polizei ...

