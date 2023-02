POL-ST: Rheine, Verkehrsunfall nach medizinischem Notfall

Westerkappeln (ots) - Eine vierstellige Bargeldsumme haben unbekannte Täter nach einem Einbruch in eine Bäckerei an der Heerstraße erbeutet. Die Täter verschafften sich ersten Ermittlungen zufolge in der Zeit zwischen Mittwoch (08.02.), 19.45 Uhr und Donnerstag (09.02.), 05.10 Uhr über eine Notausgangstür Zugang zu den Geschäftsräumen. Dort brachen sie in einem Raum gewaltsam einen Tresor auf, in dem sich eine ...

