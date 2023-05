Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Mopedfahrer verletzt

Themar (ots)

Am Nachmittag des 12.05.2023, gegen 14:50 Uhr, ereignete sich in Themar im Bereich des Busbahnhofes ein Verkehrsunfall zwischen einem Linienbus und einem Kleinkraftrad. Ein 48 jähriger Busfahrer wollte mit seinem Bus vom Busbahnhof in Richtung Bahnhofstraße links Richtung Innenstadt abbiegen, dabei übersah er den von links kommenden, vorfahrtsberechtigten Mopedfahrer mit seiner Simson S51 und es kam zum Zusammenstoß. Beim Sturz wurde der 17 jährige Mopedfahrer leicht verletzt, er erlitt Schürfwunden und Prellungen. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 5500 EUR.

