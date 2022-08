Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Blitz für Kids in Wintersdorf und Windischleuba

Altenburg (ots)

Wintersdorf/Windischleuba: Pünktlich zum Schulbeginn findet, die mittlerweile zur Tradition gewordene Aktion, "Blitz für Kids" am 30.08.2022 an der Grundschule in Wintersdorf und am 01.09.2022 an der Grundschule in Windischleuba statt. Dabei handelt es sich um eine Initiative des ADAC Hessen /Thüringen in Zusammenarbeit mit der Polizei Thüringen. Während die Beamten Geschwindigkeitskontrollen durchführen, werden Schülerinnen und Schüler der vierten Klassen, gemeinsam mit dem ADAC, die Autofahrerinnen und Autofahrer auf festgestellte Fehlverhalten ansprechen. Die Aktion wird in Wintersdorf in der Zeit von 07:30 bis 08:20 Uhr und in Windischleuba in der Zeit von 07:00 bis 08:00 Uhr stattfinden. Vertreter der regionalen und überregionalen Presse sind herzlich eingeladen, die Aktion zu begleiten.

