Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Geldbeuteldiebstahl in einem Lebensmittelgeschäft in St. Ingbert

Oststraße St. Ingbert (ots)

Am 14.05.2022 kam es im Tatzeitraum zwischen 12:00 Uhr - 12:30 Uhr zu einem Geldbeuteldiebstahl in einem Lebensmittelgeschäft in der Oststraße in St. Ingbert. Bislang unbekannter Täter entwendete den Geldbeutel einer Frau, welcher sich in ihrer unverschlossenen Handtasche befand. Die Handtasche wurde von der Geschädigten im Einkaufswagen mitgeführt. Sollten Passanten verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder die Tatausführung beobachtet haben, so wird um Mitteilung an die Polizei St. Ingbert, unter 06894/1090, gebeten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell