Polizei Hagen

POL-HA: Drei Männer verfolgen ihre Opfer - Gefährliche Körperverletzung in der Innenstadt

Hagen-Mittelstadt (ots)

Ein 22- und ein 20-Jähriger waren am Donnerstagabend, 17.11.2022, gegen 21:25 Uhr, auf dem Weg von der Innenstadt in Richtung Kampstraße. Hier liefen drei männliche Personen an ihnen vorbei. Einer von ihnen hatte den 22-Jährigen bereits in der Innenstadt angerempelt. Auf Höhe der Bergstraße lief die Gruppe an den zwei Hagenern vorbei und schlug unmittelbar auf ihr Opfer ein. Anschließend flüchteten die Täter über die Bergstraße in Richtung Bahnhof. Der 20-Jährige musste später in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei griff einen 24-jährigen Tatverdächtigen im Rahmen einer Fahndung auf und nahm ihn in Gewahrsam. Erste Ermittlungen ergaben, dass es eine Vorbeziehung zwischen Schlägern und Opfern gab. Dennoch sucht die Polizei Zeugen und nimmt Hinweise unter 02331 986 2066 entgegen. (hir)

