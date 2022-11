Polizei Hagen

POL-HA: Hagener bei Auffahrunfall leicht verletzt

Hagen-Haspe (ots)

Auf der Berliner Straße verletzte sich ein Hagener am Donnerstag (17.11.2022) bei einem Verkehrsunfall. Gegen 17.45 Uhr fuhr der 18-Jährige mit seinem VW Golf in Richtung Wehringhausen, als ein Fahrzeug vor ihm nach links in eine Grundstückseinfahrt abbiegen wollte. Er verringerte die Geschwindigkeit seines Autos und blieb aufgrund der Verkehrssituation stehen. Plötzlich fuhr ein 26-Jähriger mit seinem VW Jetta auf sein Auto auf. Durch den Aufprall verletzte sich der 18-Jähriger leicht. Er kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Die Polizei sperrte die beiden Fahrstreifen in Richtung Wehringhausen für den Zeitraum der Verkehrsunfallaufnahme. Beide Autos waren so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Sachschaden liegt bei rund 6.500 Euro. (arn)

