Lübeck (ots) - Am Dienstagnachmittag (09.05.) kam es im Stadtteil Lübeck-Kücknitz erneut zu so genannten Schockanrufen. Die Betrüger erbeuteten in zwei polizeilich bekannten Fällen insgesamt etwa 140.000 Euro. Die Kriminalpolizei Lübeck ermittelt und sucht Zeugen. Nachdem es bereits am Dienstagvormittag zu mehr als 30 erfolglosen Schockanrufen im Bereich der ...

mehr