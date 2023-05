Lübeck (ots) - Im Verlaufe des Tages (09.05.) versuchten Betrüger wieder vermehrt, sich am Telefon als Polizeibeamte auszugeben und so an Geld von Seniorinnen und Senioren zu gelangen. Alle Angerufenen verhielten sich jedoch richtig. Zu einem Schaden ist es bisher nicht gekommen. Die Vorgehensweise der Betrüger ist polizeilich bereits bekannt. Sie rufen gezielt ...

