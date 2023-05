Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Polizeidirektion Lübeck

Wieder vermehrte Betrugsversuche durch falsche Polizeibeamte

Lübeck (ots)

Im Verlaufe des Tages (09.05.) versuchten Betrüger wieder vermehrt, sich am Telefon als Polizeibeamte auszugeben und so an Geld von Seniorinnen und Senioren zu gelangen. Alle Angerufenen verhielten sich jedoch richtig. Zu einem Schaden ist es bisher nicht gekommen.

Die Vorgehensweise der Betrüger ist polizeilich bereits bekannt. Sie rufen gezielt lebensältere Personen an uns geben sich als Polizeibeamte aus. Oft erzählen sie zunächst plausibel klingende Geschichten oder versuchen die Angerufenen zum Beispiel durch die Benachrichtigung über einen Unfall von Angehörigen zu schockieren.

Auch am heutigen Tag kam es im Bereich der Polizeidirektion Lübeck zu mehr als 30 solcher Anrufe. Zu einem Erfolg für die Betrüger ist es aufgrund des vorbildlichen Verhaltens der Angerufenen bisher jedoch nicht gekommen.

Die Polizei ruft dennoch zur Vorsicht auf und bittet darum, die folgenden Ratschläge zu berücksichtigen:

-Lassen Sie sich nicht einschüchtern! Beenden Sie zunächst das Telefonat und kontaktieren Sie unverzüglich Ihre Angehörigen oder die Polizei über Notruf 110.

-Geben Sie am Telefon niemals Auskunft über Ihre finanzielle Situation oder Lebensumstände.

-Bleiben Sie grundsätzlich skeptisch gegenüber Fremden.

-Bewahren Sie keine größeren Bargeldbeträge oder Wertgegenstände im Haus auf.

-Die Polizei fordert niemals Überweisungen oder Bargeldübergaben. Die Zahlung einer Kaution ist in Deutschland nicht üblich.

