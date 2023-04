Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch

Fulda (ots)

Fulda. In der Nacht zu Dienstag (25.04.) brachen Unbekannte in eine Gaststätte in der Friedrichstraße ein. Anschließend verschafften sich die Einbrecher gewaltsamen Zugang zu einer darüber befindlichen Wohnung, deren Räumlichkeiten sie durchsuchten. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen stahlen die Täter Schmuck sowie Bargeld. Zudem entstand mehrere tausend Euro Sachschaden. Zeuginnen und Zeugen, die in der Nacht in der Friedrichstraße oder Nonnengasse auffällige Beobachtungen gemacht haben, wenden sich bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

(PB)

