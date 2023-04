Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Kennzeichendiebstahl - Geldbeutel unterschlagen - Diebstahl

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Kennzeichendiebstahl

Bad Hersfeld. Das amtliche Kennzeichen AA 2595 XE eines roten Toyota Auris entwendeten Unbekannte in der Straße "Im Zellersgrund". Der Verlust wurde am Montag (24.04.) festgestellt. Eine genaue Tatzeit ist nicht bekannt. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Geldbeutel unterschlagen

Bad Hersfeld. Ein 51-jähriger Mann aus Groß-Umstadt verlor nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen am Montag (24.04.), gegen 13.20 Uhr, auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Erfurter Straße im Ortsteil Hohe Luft zunächst unbemerkt seinen Geldbeutel. Unbekannte nahmen die Geldbörse anschließend vermutlich unberechtigt an sich. Der genaue Wert des Diebesguts ist momentan noch nicht bekannt. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl

Ludwigsau. Ein Unbekannte betrat am Montagnachmittag (24.04.), zwischen 14.30 Uhr und 15 Uhr, unberechtigt ein Wohnhaus in der Ludwigsecker Straße und durchsuchte die Räumlichkeiten. Mitsamt Diebesgut in noch unklarer Höhe, flüchtete der Täter schließlich unerkannt. Er kann als circa 1,75 Meter groß, mit kurzen Haaren, die oben blond und an den Seiten kurz und dunkel waren, beschrieben werden. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell