POL-OH: Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Fulda. Bei einem Unfall am Sonntag (23.04.) entstand Sachschaden in Höhe von circa 8.500 Euro. Ein 44-jähriger Opel-Astra-Fahrer befuhr gegen kurz vor 14 Uhr die Harmerzer Straße (K103) aus Richtung Johannesberg kommend in Fahrtrichtung Harmerz-Ortseingang. In Höhe der Hausnummer 5 kam es dann aus noch unklarer Ursache zu einem Zusammenstoß mit einer entgegenkommenden 19-jährigen Opel-Corsa-Fahrerin. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Opel der 19-Jährigen noch gegen einen am Fahrbahnrand abgestellten Opel-Corsa geschoben. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Bad Hersfeld. Am Donnertag (20.04.), in der Zeit von 10 Uhr bis 15:20 Uhr, befuhr ein bislang unbekanntes Fahrzeug die Straße "Am Klosterbrunnen" aus Richtung der Straße "Am Windrad" kommend in Fahrtrichtung "Holzgraben". Im Bereich der dortigen Rechtskurve kam das Fahrzeug aus noch unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte eine Grundstückmauer. Danach verließ der Fahrer/ die Fahrerin den Unfallort, ohne seinen Pflichten nachzukommen und sich um den Schaden von circa 500 Euro zu kümmern. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen könnte es sich bei dem verursachenden Fahrzeug möglicherweise um einen roten Omnibus gehandelt haben. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Philippsthal. Am Donnerstag (20.04.), gegen 5:40 Uhr, befuhr ein 37-jähriger Mann aus Gospenorda mit einem Dacia Duster die Landstraße 3172 von Heimboldshausen kommend in Richtung Heringen. Dort kam es zu einer Kollision mit einem Tier, das die Straße überquerte. Nach der Kollision lief das Wild auf die entgegenkommende Fahrbahn und wurde dort noch von einer 41-jährigen Frau aus Heringen mit einem Seat erfasst. Auch ein nachfolgender 48-jähriger Mann aus Heringen konnte seinen Audi A4 nicht mehr rechtzeitig bremsen und überfuhr das Tier. An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden in Gesamthöhe von circa 5.500 Euro.

Kirchheim. Am Donnerstag (20.04.), gegen 14:30 Uhr, befuhren eine 52-jährige Frau aus Grebenau mit einem Opel Corsa und ein 56-jähriger Mann aus Kassel mit einem Ford Galaxy die Hauptstraße in Kirchheim in nördliche Richtung. Nach aktuellen Kenntnisstand beabsichtigten beide Fahrzeugführenden nach rechts in die Schwimmbadstraße abzubiegen. Verkehrsbedingt musste die 52-Jährige im Kreuzungsbereich warten. Dies bemerkte der Mann aus Kassel vermutlich zu spät und fuhr mit seinem Galaxy auf den Corsa auf. Es entstand Gesamtsachschaden in Höhe von circa 5.500 Euro.

