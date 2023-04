Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Brand - Milchautomat aufgehebelt - Baumaschinen entwendet - Pedelec gestohlen - Zweirad entwendet

Fulda (ots)

Brand

Ebersburg. Am Sonntagabend (23.04.) geriet eine Mülltonne eines Einfamilienhauses in der Straße "Altenmühle" in Weyhers in Brand. Durch eine Zeugin wurde das Feuer gegen 21.20 Uhr bemerkt und umgehend die Einsatzkräfte alarmiert. Trotz des schnellen Eingreifens der Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf die Hauswand nicht mehr verhindert werden. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf rund 80.000 Euro.

Die Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle und konnte ihn löschen. Eine Person wurde bei dem Versuch, das Feuer noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte zu löschen, leicht verletzt und konnte nach medizinischer Versorgung vor Ort durch die Rettungskräfte entlassen werden.

Derzeit liegen keine Anhaltspunkte auf eine vorsätzliche Brandstiftung vor. Vielmehr muss aktuell von der Entzündung heißer Asche in dem Abfallbehältnis ausgegangen werden. Die Ermittlungen zur Ursache dauern jedoch aktuell noch an.

Milchautomat aufgehebelt

Eiterfeld. Zwei unbekannte Täter brachen am Donnerstag (21.04.), gegen 2.50 Uhr, gewaltsam einen Milchautomaten in der Straße "Am Hain" auf. Sie entwendeten das Münzgeld und flüchteten in unbekannte Richtung. Die beiden Täter waren nach derzeitigen Erkenntnissen männlich und trugen zum Tatzeitpunkt dunkle/schwarze Jacken mit Kapuzen. Einer der Beiden war zudem mit einem weißen Rollkragenpullover, einer weißen Wollmütze und hellen Handschuhen bekleidet. Der zweite Täter trug eine Basecap. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 3.000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Baumaschinen entwendet

Fulda. Indem sie einen Container auf einem Spielplatz in der Straße "Am Schafberg" in Sickels aufbrachen, gelangten unbekannte Täter an verschiedene Baumaschinen der Marke "Hilti" im Wert von rund 2.500 Euro. Der genaue Tatzeitraum ist bislang nicht bekannt. Der Diebstahl fiel am Freitag (21.04.) auf. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Pedelec gestohlen

Hilders. Aus einer Garage in der Oberweider Straße in Simmershausen entwendeten unbekannte Täter in der Nacht zu Samstag (22.04.) auf bislang nicht bekannte Weise ein Pedelec im Wert von rund 4.400 Euro. Es handelt sich dabei um ein graues Fahrrad der Marke Cube. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Zweirad entwendet

Hünfeld. Zwei mittels Schloss gesicherte Pedelecs entwendeten unbekannte Täter zwischen dem 11. und 22. April aus einer Garage eines Mehrfamilienhauses in der Hauptstraße. Die roten Zweiräder des Herstellers Cube haben einen Gesamtwert von rund 6.900 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Julissa Sauermann

