BPOL NRW: Unbekannte versuchen Rad zu entwenden und schlagen 15-Jährigen - Bundespolizei sucht nach Zeugen

Gelsenkirchen (ots)

Am gestrigen Montagabend (13. Juni) sollen zwei unbekannte Jugendliche versucht haben, in der Nähe des Gelsenkirchener Hauptbahnhofs einem Heranwachsenden das Fahrrad zu stehlen. Als dieser das Rad nicht herausgeben wollte, sollen die Unbekannten den 15-Jährigen geschlagen haben.

Gegen 21:45 Uhr sprach ein 15-Jähriger Bundespolizisten im Hauptbahnhof Gelsenkirchen an. Der Deutsche äußerte, dass Unbekannte versucht haben, ihm sein Rad zu entwenden. Der Gelsenkirchener habe sich gemeinsam mit einem Kumpel auf der Bochumer Straße befunden, als zwei unbekannte Jugendliche versucht haben, sein Fahrrad zu ergreifen. Der 15-Jährige habe darauf sein Rad zur Seite gezogen und es seinem 14-jährigen Begleiter gereicht. Die Unbekannten sollen dann den Geschädigten geschlagen haben, um an das vermeintliche Diebesgut zu gelangen. Der Gelsenkirchener habe sein Fortbewegungsmittel jedoch festgehalten, so dass die Tatverdächtigen kurz darauf in Richtung Amtsgericht flüchteten. Der Jugendliche wies Verletzungen an seinem rechten Ohr, sowie an seiner rechten Hand auf. Der Geschädigte verzichtete auf eine ärztliche Behandlung.

Eine Nahbereichsfahndung durch Einsatzkräfte der Polizei Gelsenkirchen und der Bundespolizei verliefen ohne Erfolg. Bundespolizisten informierten die Mutter des 15-Jährigen über den Vorfall. Diese gab an, noch am Abend ein Krankenhaus mit ihrem Sohn aufsuchen zu wollen.

Die Bundespolizei bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer kann Angaben zu verdächtigen Personen machen, die sich in der Nähe eines Kiosks (Hausnr. 16) auf der Bochumer Straße aufgehalten haben? Wer hat den versuchten Raub des Fahrrads beobachten können? Die Tat hat sich am 13. Juni gegen 21:40 Uhr ereignet.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Dortmund unter der kostenfreien Servicenummer 0800/ 6 888 000 oder an jeder anderen Bundespolizeidienststelle entgegen.

Die Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des versuchten räuberischen Diebstahls ein.

