Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallflucht in Schlitz

Fulda (ots)

Schlitz. Zwischen Samstag den 22.04. und Sonntag den 23.04.2023 kam es in Schlitz in der Bleichstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Durch den bislang unbekannten Fahrer wurde ein am rechten Fahrbahnrand geparkte roter VW gestreift, es entstand Sachschaden an der gesamten Fahrerseite des PKW. Am flüchtigen PKW wurde der rechte Außenspiegel teilweise abgerissen und ist vor Ort verblieben. Der Fahrer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, welche gegebenenfalls den Verkehrsunfall gesehen, oder Kenntnis über ein Fahrzeug mit einem fehlenden rechten Außenspiegel haben, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeistation Lauterbach unter der Rufnummer: 06641/971-0 oder dem Polizeiposten Schlitz unter der Rufnummer: 06642/60999-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell