POL-E: Mülheim an der Ruhr: Mercedes-Fahrer flüchtet vor Polizei und kollidiert mit BMW - 42-jährige Mutter und ihr 4-jähriger Sohn verletzt

Essen (ots) - 45127 E.-Stadtkern: Zwei Unbekannte stahlen am 24. November vergangenen Jahres ein Handy aus einem Elektronikgeschäft an der Limbecker Straße. Gegen 15:30 Uhr betraten die beiden Männer das Geschäft und entwendeten das hochwertige Mobiltelefon aus der Auslage, indem sie die Sicherung abrissen. Anschließend rannten sie in unbekannte Richtung davon. ...

