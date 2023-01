Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Festnahme nach Kellereinbruch - U-Haft!

Recklinghausen (ots)

Am Freitagabend (19.50 Uhr) bemerkte eine 28-jährige Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses an der Aegidistraße einen Mann in den Kellerräumen, der sich dort versteckt hielt. Sie informierte sofort die Polizei. In der Zwischenzeit verließ der bis dahin Unbekannte jedoch das Haus und flüchtete. Die Polizisten konnten ihn im Nahbereich auffinden. Sie sichteten ihn an der Viktoriastraße, wo er über Hinterhöfe und Garagendächer versuchte zu flüchten. Bei seinem Versuch, sich auf dem Dach eines Hauses verborgen zu halten, nahmen die Beamten ihn schließlich fest. Es handelt sich um einen 32-jährigen Bottroper. Eine bei ihm aufgefundene Zange stellten sie als mutmaßliches Tatwerkzeug sicher und leiteten ein Strafverfahren ein, da zwei Kellerräume an der Aegidistraße aufgebrochen worden waren. Im Zuge des Verdachts der hier verübten Straftat wurde er am Samstag, auf Antrag der Staatsanwaltschaft Essen, einer Haftrichterin beim AG Bottrop vorgeführt, die einen U-Haftbefehl erließ. Nun sitzt er in Haft. Ob der Bottroper auch für weitere Einbrüche in Frage kommt, die in den letzten Monaten im Bottroper Stadtgebiet verübt wurden, ist Bestandteil der laufenden Ermittlungen.

